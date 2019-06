Wupperorte : Geldautomat in Dahlerau wird von Einbrechern beschädigt

Radevormwald Die Kunden müssen fürs erste auf andere Standorte ausweichen. Ein neuer Geldautomat soll am Wuppermarkt in absehbarer Zeit entstehen.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag versucht, den Geldautomaten an der Kirchstraße in Dahlerau aufzubrechen. Wie die Kreispolizei mitteilt, waren die Diebe vermutlich gegen 2.30 Uhr in das Gebäude eingedrungen. Sie hatten die Verriegelung der Eingangstüre aufgebrochen. Die Täter versuchten, den Geldautomaten mit einem Hebelwerkzeug zu öffnen, konnten aber lediglich eine Verkleidung lösen. Sie mussten schließlich ohne Beute abziehen.

„Die Schäden am Geldautomaten sind so stark, dass das Gerät komplett repariert werden muss“, teilt Michael Scholz, Sprecher der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen, mit. „Leider nimmt die Reparatur eines Geldautomaten mehr Zeit in Anspruch, als die Sparkassen sich wünscht.“ Nach Rücksprache mit einer Spezialfirma gehe man davon aus, dass die Arbeiten vier bis sechs Wochen dauern werden.

Für die Kunden ist das ärgerlich, sie müssen nun, falls sie Geld ziehen möchten, vorübergehend auf die anderen Standorte zurückgreifen. Auf Facebook wurde der Vorfall bereits lebhaft diskutiert, zumal auch im SB-Punkt der Sparkasse in Bergerhof zurzeit kein Geräte zur Verfügung steht. „Da wird in Hückeswagen ein Automat geknackt und man baut in Bergerhof die Automaten ab. Es sollte bei Edeka für Ersatz gesorgt werden. Einige Wochen sind ins Land gezogen - bisher ist kein Ersatz da“, beschwert sich eine Kommentatorin. Nach einem Überfall auf die Sparkasse-Filiale in Hückeswagen Ende März hatte die Bank den Geldautomaten aus Bergerhof als Ersatz in die Nachbarstadt transportiert. Damals hatte Michael Scholz in Aussicht gestellt, dass am Edeka-Markt in Bergerhof ein neuer SB-Standort entstehen werde, wo auch Kontoauszüge erhältlich sein sollen. Zudem deutete der Sparkassen-Sprecher an, dass man für die Wupperorte eine neue Lösung überlege.