Leben in den Wupperorten in Radevormwald : Ein Zuhause für kleine Wildbienen bauen

Wupperorte Beim zweiten Termin des Projekts „Go Green Wupper“ bastelten Kinder aus dem Quartier neben dem Jugendzentrum „Life“ Wildbienenhotels. Zusätzlich gab es viele Informationen über die Insekten.

Arten Es gibt nicht die eine Wildbiene, ganz im Gegenteil. Insgesamt sind sogar 585 Arten der kleinen Insekten in Deutschland bekannt. Allerdings sind die Bestände, im Gegensatz zur Honigbiene, erheblich zurückgegangen. Das liegt auch am Menschen, der den Insekten immer mehr den Lebensraum raubt.

Es ist ein schönes Bild, wie die Kinder mit ihren Müttern und Vätern oder auch mit Einrichtungsleiter Jochen Pries oder Mitarbeiterin Alina Koppelberg jede Menge Löcher in die kleinen Holzstämme bohren. „Wir bieten im Life die Räume für den Workshop an, das Angebot ging an die Kinder im Quartier“, sagt Alina Koppelberg, die den Offenen Treff leitet. Ziel sei, den Kindern das Thema Umweltbewusstsein näherzubringen. „Es soll aber auch grün werden im Quartier“, sagt sie – und verweist auf den zweiten Termin, bei dem eine große Wildblumenwiese ausgesät wurde. Aber es gehe auch um Quartiersarbeit – darum, die Eltern mit ins Boot zu holen.

Manuela Thomas wiederum ist gerade ganz bei der Sache, unterhält sich mit den Kindern und beantwortet ihre Fragen. Etwa die eines kleinen Mädchens, das wissen will, ob die Wildbienen stechen würden. „Nein, das machen Wildbienen nicht. Die interessieren sich gar nicht für dich. Ich habe auf meinem Balkon auch ein Wildbienenhotel stehen, die gucken gar nicht nach mir“, sagt sie. „Da kann überhaupt nichts passieren, probier’s einfach aus!“ Es gebe so viele unterschiedliche Wildbienen, darunter richtige Spezialisten, sagt sie. „Eine Art fliegt nur Glockenblumen an – wenn man denen etwas Gutes tun will, dann sollte man solche Blumen anpflanzen“, sagt Manuela Thomas.