Reformierte Gemeinde Radevormwald und Ökumenische Initiative Am Ball für die Völkerverständigung

Die Verständigung funktioniert ebenfalls prima und unkompliziert, wie überhaupt die ganze Stimmung in der Voss-Arena sehr gelöst ist. „Ein ungewollter Zufall ist, dass auch an diesem Samstag der neue Runde Tisch für Demokratie in Radevormwald seine Gründungsversammlung hat“, sagt Jeschke. Er selbst wäre auch dort mit dabei gewesen, wenn er nicht in Sachen Nikolaus, Integration und Fußballspielen im Einsatz gewesen wäre. „Ich finde das irgendwie richtig schön, dass wir hier das in der Praxis machen, was der Runde Tisch für Demokratie in der Theorie planen will und wird“, sagt Jeschke. Das – das ist der Spaß am Miteinander, am gemeinsamen Sport und an der gelebten Völkerverständigung.