Weihnachten mit einem Verlust erleben : Wenn Menschen vor Weihnachten Abschied nehmen müssen

Von den betagten Eltern Abschied nehmen zu müssen ist schwer. Doch es gibt Menschen, die Angehörige in dieser Zeit unterstützen. Foto: dpa-tmn/Jens Wolf

Radevormwald Kirsten Hackländer aus Radevormwald hat in den Wochen vor dem Fest ihre Mutter verloren. Sie dankt den Rettungs- und Pflegekräften sowie den Ärzten, die sie und ihrer Familie in dieser schweren Zeit unterstützt haben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

In einer Welt voller Menschen, die so viel kommunizieren, wie nie zuvor, aber in der zwischenmenschliche Begegnungen oft nur oberflächlich sind, kommt die Menschlichkeit oft zu kurz. Stress als Symptom dieser modernen Gesellschaft ist daran schuld, dass wir uns keine Zeit mehr füreinander nehmen.

Wie kraftvoll Zuhören, Ermutigen und Bestärken seien kann, hat Kirsten Hackländer in diesem Winter erfahren. In den Wochen vor Weihnachten hat sie ihre Mutter verloren, die mit 89 Jahren in ihrem Zuhause verstorben ist und sich für immer von ihrer Familie verabschiedet hat.

Der Tod gehört zum Leben dazu, aber trotzdem lässt er uns immer wieder traurig und geschockt zurück. Einen geliebten Menschen gehen zu lassen ist nie leicht, doch der Abschied wird leichter, wenn man von anderen Menschen unterstützt wird.

Kirsten Hackländer hat ihre Mutter zusammen mit ihrer Familie und einem Pflegedienst in den vergangenen Jahren zu Hause gepflegt. Als sich der Zustand der 89-Jährigen aber verschlechterte, machten sich Sorge und Angst in der Familie breit. „Wir haben einen Notarzt gerufen. Ich hatte Angst etwas falsch zu machen. Die Rettungskräfte waren sehr lieb zu meiner Mutter und zu meiner Familie. Sie haben sich Zeit genommen und gesagt ‚Wir haben Zeit‘. Das hat mich sehr gerührt“, sagt die Radevormwalderin. Sie und ihre Familie bedanken sich bei den Menschen, die sich trotz ihres stressigen Berufs Zeit zum Zuhören genommen und die Familie in diesen schweren Tagen unterstützt haben. „Sie haben mir und meiner Mutter ruhig erklärt, wie man sie zu Hause weiter versorgen und ihr die Schmerzen nehmen kann. Die Rettungskräfte haben Ruhe vermittelt und uns allen die Angst genommen.“

Durch die palliative Pflege daheim konnte die Mutter von Kirsten Hackländer in ihrem gewohnten Umfeld bleiben und ihre letzten Tage in einer Atmosphäre verbringen, die nicht von Angst, sondern von Ruhe bestimmt war. „Die Pflegekräfte und Ärzte haben uns beruhigt und uns die Angst vor dem Abschied genommen. Es war unglaublich, wie uns das berührt hat. Medizinische Fachkräfte stehen unter einem enormen Druck, aber sie waren trotzdem für uns da“, sagt Kirsten Hackländer.

Das erste Weihnachtsfest ohne ihre Mutter wird schwer für Kirsten Hackländer. Weihnachten war für die Radevormwalderin immer ein Fest, das mit Freude erfüllt war. In diesem Jahr wird das anders sein. „Wir haben Weihnachten immer mit der ganzen Familie gefeiert. Vor dem ersten Weihnachten ohne meine Mutter habe ich Angst“, gibt sie offen zu.

Die Weihnachtszeit ist für Kirsten Hackländer in diesem Jahr von dunklen Stunden überschattet, ist aber auch die Zeit der Nächstenliebe, des Zuhörens – und der Dankbarkeit.

(trei)