Mobilität in Radevormwald Ein Sponsor für das Rader Carsharing

Auch schon vor der Fusion mit der Kreissparkasse Köln in diesem Jahr stand die damalige Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen dem Carsharing als Partner zur Seite. „Der Beitrag der Kreisparkasse ist eine Möglichkeit, das Angebot der Overather Genossenschaft kostendeckend umzusetzen“, sagt Niklas Lajewski. Mit einem anderen Partner als der Genossenschaft wäre es vermutlich schwerer geworden, da diese ehrenamtlich und ohne Gewinnabsichten geführt werde. Die Kostenstruktur sei demnach auch attraktiv für Neulinge im Carsharing-Bereich. „In den ersten drei Monaten fällt die Grundgebühr in Höhe von 20 Euro nicht an, damit man ausprobieren kann, ob das Konzept Carsharing einem überhaupt liegt“, sagte Niklas Lajewski. Jugendliche und junge Erwachsene müssten sowieso nur fünf Euro pro Monat zahlen. „Dabei geht es darum, Auszubildende und Studenten zu unterstützen“, erklärt der Klimaschutzmanager. Hinzu kämen die laufenden Kosten in Höhe von derzeit 28 Cent pro Kilometer und 1,50 Euro pro Stunde.