Jecke Zick in Radevormwald mit Rua Kapaaf Ein Prinzenpaar zum Jubiläum

Schüchtern lächelnd stehen Jürgen und Tanja Lörsch in der Runde der Radevormwalder Karnevalisten und lassen sich beglückwünschen. Bei der Jahresversammlung von Rua Kapaaf sind die beiden Hückeswagener samt Tochter Melina (12) als neue Prinzenfamilie für die Session 2024/2025 verkündet worden. Die Hückeswagener wissen noch gar nicht so recht, was mit ihnen geschieht, was auf sie zukommt. Aber sie freuen sich.