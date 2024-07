„Anspieler Spieleladen“ in Radevormwald Ein Paradies für alle Brettspielfans

Radevormwald · Da sich der „Anspieler Spieleaden“ in Ennepetal räumlich verändern musste, fand Inhaber Torben Knochenhauer ein neues Domizil an der Blumenstraße in Radevormwald. Was Spielefans dort so alles erwartet und warum Spiele so faszinieren.

14.07.2024 , 17:30 Uhr

Torben Knochenhauer ist mit seinem „Anspieler Spieleladen“ von Ennepetal nach Radevormwald gezogen und ist ab sofort in einer Halle an der Blumenstraße zu finden. Foto: Jürgen Moll