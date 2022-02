Radevormwald Seit einem Jahr steht das Haus leer. Kurzzeitig war das Grundstück als Standort für eine neue Rettungswache im Gespräch. Doch der Kreis lehnte ab.

An diesem Samstag ist es auf den Tag genau ein Jahr her, dass ein Familienvater in einem Haus an der Elberfelder Straße seine Familie und dann sich selber tötete. Die Tat sorgte bundesweit für Entsetzen. Die Ermittlungen der Mordkommission aus Köln wurden bald abgeschlossen. Das Haus, an dem in den Tagen nach der Tat viele Menschen Kerzen abgestellt hatten, steht jedoch weiterhin leer.

Was aus dem Gebäude, in dem sich der Mord ereignete, werden soll, ist laut Bürgermeister Johannes Mans noch ungeklärt. Die Stadt selber ist nicht darin involviert. Allerdings habe man den Oberbergischen Kreis vor einiger Zeit auf das Grundstück aufmerksam gemacht – aus einem bestimmten Grund: „Der Rettungsbedarfsplan des Kreises sieht vor, dass die Rettungswache in unserer Stadt einen neuen Standort benötigt“, erklärt Mans gegenüber unserer Zeitung. Denn ein Teil der Wupperorte, speziell Dahlerau, ist derzeit außerhalb jenes Umkreises, in dem die vorgeschriebene Erreichbarkeit von maximal zwölf Minuten am Einsatzort gegeben ist. Die neue Rettungswache soll also ein Stück näher in Richtung Wupperorte ziehen.