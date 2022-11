Konzert in Radevormwald : Ein sehr gesprächsreicher Liederabend in Grafweg

Der Münchener Liedermacher Andi Weiss spielte in Grafweg sein „neues Programm aus dem Jahr 2019“. Foto: Sergej Falk

Grafweg Der Münchener Liedermacher Andi Weiss spielt im voll besetzten Gemeindehaus der FeG Grafweg – und präsentiert sein „neues Programm aus dem Jahr 2019“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Dass Konzerte in Kirchen stattfinden, ist ja heutzutage bekanntlich nichts Neues. Dass es dabei aber so humorvoll und gelöst zugeht, wie am Mittwochabend in den Räumen der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) in Grafweg, als der Münchener Liedermacher Andi Weiss mit seinem „neuen Programm aus dem Jahr 2019“ dort zum Auftritt bittet, ist dann doch eher ungewöhnlich. Denn Weiss hat hörbar Lust auf seinen Auftritt in Radevormwald.

Irgendwann wird es zwar den einleitenden Satz nicht mehr geben – „wie schön, endlich wieder vor Publikum spielen zu können“. Aber noch hat er Bestand, noch wirkt die Corona-Pandemie mit seiner viel zu langen Kultur-Pause nach. Und sicherlich gibt es auch hier und da noch das eine oder andere Programm, das lange auf seine Bühnengeburt hat warten müssen. Wie eben „Gib alles, nur nicht auf“, so der Titel von Weiss‘ Programm.

Dabei handelt es sich um eine 18-Song-CD, der zwölften Veröffentlichung des Musikers. Und natürlich gibt es viele Songs davon zu hören. Auf der anderen Seite steht die Veröffentlichung der neuen CD „Weil immer was geht“ kurz bevor, deswegen ist es nicht weiter verwunderlich, dass auch vom neuen Werk etwas gespielt wird. „Du bist der Vogel, der schon im Dunklen singt“, so heißt ein Lied, in dem sich Weiss mit der schweren Zeit der Pandemie auseinandersetzt.

Er ist ein typischer Liedermacher, dessen Herangehensweise an ein Konzert ein wenig der von Größen wie Konstantin Wecker oder Reinhard Mey ähnelt. Er sitzt nur mit seinem E-Piano auf der Bühne, spielt die Grundakkorde des Stücks in einer Art Endlosschleife und spricht einige Minuten über das Thema des Liedes, führt sein Publikum zur jeweils ganz individuellen Zeit zurück, wie man die Corona-Zeit erlebt hat.

Es ist ein zweigeteiltes Konzert, denn Weiss spricht mindestens genauso viel wie er singt. Dabei ist die Musik in erster Linie hochemotional, getragen und lebt von Klavier und Gesang. Und dient dabei als Vehikel für die unterschiedlichen Geschichten, die immer positive Gefühle vermitteln. Sei es „Bleib bitte hier“, „Gib alles, nur nicht auf“ oder „Du weißt, dass es weitergeht“. Weiss erinnert gesanglich an einen nicht ganz so schnoddrigen Herbert Grönemeyer, wirkt glatter und weniger kantig. Dabei würde ihm das durchaus auch mal gut zu Gesicht stehen, denn auf Dauer wirkt dieses Glatte und Kantenlose beinahe ein wenig beliebig - was auch durch die bisweilen sehr langen Monologe nicht relativiert wird. Denn manchmal wünscht man sich tatsächlich, dass er etwas weniger reden würde – und dafür mehr singen.

Dem Publikum indes gefällt, was Weiss in Wort und Lied präsentiert. Es wird hörbar geschmunzelt, wenn Weiss eine der vielen Geschichten über seinen kleinen Sohn erzählt, der am Entstehungsprozess des einen oder anderen Liedes nicht ganz unschuldig gewesen zu sein scheint. Sei es als Inspirationsquelle für diesen oder jenen Text – oder auch als Verantwortlicher dafür, dass auf dem Album „Gib alles, nur nicht auf“ 18 statt wie geplant nur 17 Stücke enthalten sind. Denn schließlich hat er seinen Vater an ein Stück erinnert, das dieser bereits vergessen hatte.