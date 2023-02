Lutherische Kirchengemeinde in Radevormwald Ein „Garten der Ruhe“ auf dem Friedhof

Wogegen man sich in der lutherischen Gemeinde konsequent und einstimmig entschieden habe, sei, ein Kolumbarium auf dem Friedhof einzurichten. „Es gibt ja seit einigen Monaten das neue Kolumbarium auf dem kommunalen Friedhof nebenan – und auch in Dahlerau gibt es eines. Da wollten wir nicht in Konkurrenz treten und auch eines bei uns anbieten“, sagt Suppes. Für ihn persönlich sei das Kolumbarium zudem auch lediglich eine Form der „aufgeschobenen Bestattung“. Denn nach der Liegezeit im Kolumbarium müsse die Asche auch begraben werden – 25 oder 30 Jahre, nachdem der Angehörige verstorben sei. „Ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum man das machen will – aber es gibt ja in Radevormalwald genügend Möglichkeiten, wenn man es will“, sagt Suppes.