Asiatisches Museum in Radevormwald Ein etwas anderes Weihnachtskonzert

Sopranistin Liu Wei sorgte für die ersten Gänsehautmomente mit einer wunderbaren Arie aus Friedrich Händels Oper „Xerxes“. Begleitet von Aleksandar Filic am Klavier zeigte Wei bereits mit diesem ersten Stück, die Qualität und Bandbreite ihrer Stimme. Abwechslungsreich gestaltete sich das Programm, durch die Auswahl der Stücke: Auf die klassische Arie folgte das bayerisches-österreichisches Weihnachtslied „Heidschi Bumbeidschi“, das einst nicht nur Peter Alexander, sondern auch Heintje in der Adventszeit trällerten. Wei holte sich hierfür Unterstützung von Tenor Cambell Thibo. „Wenn sie nichts verstehen“, sagte Wei amüsiert, „dann liegt das nicht an unserer Aussprache.“ Das Publikum schmunzelte und freute sich auch auf diesen Hörgenuss, der mit „Maria durch ein Dornwald ging“ fortgesetzt wurde.