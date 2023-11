„Musik in Martini“ in Radevormwald „Ein Deutsches Requiem“ in der Martini-Kirche

Radevormwald · Musikalischer Hochgenuss am kommenden Samstag in Radevormwald: In der Veranstaltungsreihe „Musik in Martini“ musizieren der Overbacher Kammerchor und die Cappella Sidonia unter Leitung von Kerry Jago „Ein Deutsches Requiem“ von Johannes Brahms.

15.11.2023 , 15:45 Uhr

Der Overbacher Kammerchor und die Cappella Sidonia musizieren unter der Leitung von Kerry Jago von Johannes Brahms „Ein Deutsches Requiem“. Foto: Haus Overbach gGmbH - Overbacher Singschule

Das nächste Konzert im Zuge der Veranstaltungsreihe „Musik in Martini“ dürfte ein Fest für alle Musikliebhaber werden: Am kommenden Samstag, 18. November, 19 Uhr, musizieren der Overbacher Kammerchor und die Cappella Sidonia unter der Leitung von Kerry Jago Johannes Brahms‘ „Ein Deutsches Requiem“. Pastor Roland Johannes macht auf das außergewöhnliche Konzert aufmerksam und schildert die Hintergründe des Werks: Der Tod seiner Mutter im Jahr 1865 veranlasste den damals erst 33-jährigen Johannes Brahms, die vorübergehend zur Seite gelegte Arbeit an einer Totenmesse wieder aufzunehmen, die er drei Jahre später fertig stellen konnte. „Dies war aber kein gewöhnliches Werk für die Gattung: anstelle des traditionellen lateinischen Textes suchte er sich eine freie Sammlung von Bibelstellen aus, die für ihn eine besondere Bedeutung hatten, und zwar aus der deutschsprachigen Lutherbibel“, erläutert der Radevormwalder Pastor. Darauf beruht der Titel des Werkes „Ein deutsches Requiem“, der lediglich auf diese damals revolutionäre Sprachwahl verweist; Brahms selbst hätte sein Werk eigentlich lieber „Ein menschliches Requiem“ genannt, wie er einem Kollegen schrieb. Zudem legt er den Fokus nicht auf die Toten selbst, sondern sehr deutlich auf den Trost der Hinterbliebenen, wie die ersten Zeilen des Stückes aus dem Matthäus-Evangelium verdeutlichen: „Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden.“ Die wunderschöne Musik schrieb Brahms nach Angaben von Johannes für einen großen Chor und ein vollbesetztes Sinfonieorchester. „Es war ihm aber ein Anliegen, dass dieses besondere Werk auch für kleinere Chöre aufführbar sein sollte, weswegen er selbst Arrangements für Klavier bzw. kleinere Besetzungen geschrieben hat“, berichtet der Pastor. Der kompakt besetzte Overbacher Kammerchor unter der Leitung des neuseeländischen Dirigenten Kerry Jago musiziere in diesem Konzert die Originalfassung für Chor und SolistInnen, begleitet vom professionellen Instrumentalensemble „Cappella Sidonia“, das die Kammerensemblefassung der Orchesterpartie von Joachim Linckelmann spielt. Der Eintritt ist frei, am Ausgang gibt es aber eine Kollekte, um die Kosten zu decken.

