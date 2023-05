150 Jahre Einheit Herbeck Die erste Feuerwache war ein Schuppen

Info

Jubiläumsfeier Mit einem Fackelzug auf dem Markt und der Blaulichtparty im Bürgerhaus haben die Feierlichkeiten der Einheit am Freitag begonnen. Am Samstag, 6. Mai, findet in der Innenstadt von 10 bis 16 Uhr eine „Blaulichtmeile“ statt, für 13 Uhr ist eine Showübung der Jugendfeuerwehr vorgesehen. Der Wasserwerfer der Wuppertaler Polizei kann zwischen 11 und 14 Uhr zwei Mal in Aktion erlebt werden. Um 19 Uhr beginnt im Bürgerhaus eine weitere Party. Am Sonntag, 7. Mai, ist ebenfalls im Bürgerhaus um 11 Uhr ein Festempfang. Diese Veranstaltung ist für geladene Gäste.