Tag der Zweiräder in Radevormwald : Ein bewegter Tag mit 140 Zweirädern

Radevormwald Der Tag der Zweiräder wurde gut angenommen. Die Teilnehmer starteten auf E-Bikes und historischen Motorrädern. Insgesamt machten sich 96 Motorräder und 44 E-Bikes auf den Weg.

Auf dem Parkplatz an der Poststraße war am Sonntagvormittag viel Betrieb. Zweiräder aller Art drängten auf den Parkplatz, um an der großen Veranstaltung der IG Bismarck teilzunehmen. Hartmut Behrensmeier hat für den Verein den Tag der Zweiräder organisiert, der sich an E-Biker und Fahrer historischer Motorräder richtete. 96 Motorradfahrer kamen, um an der 63 Kilometer langen Fahrt durch das Bergische Land teilzunehmen. Das Startgeld für diese Tour wurde in diesem Jahr an den Deutschen Behindertensportverband gespendet.