Kulturkreis Radevormwald : Authentischer Dialog auf der Bühne

Radevormwald Ein Plädoyer für Toleranz: „Wir haben Worte“ mit dem Westfälischen Landestheater wird am Mittwoch, 19. Oktober, im Bürgerhaus gezeigt.

Es ist ein außerordentlicher Text, den das Westfälische Landestheater am Mittwoch, 19. Oktober, auf die Bühne des Bürgerhauses bringt. Am 13. November 2015 ereignete sich in Paris einer der schlimmsten Terroranschläge der vergangenen Jahre. Bei den Anschlägen auf Bars und Restaurants starben 130 Menschen, 683 wurden verletzt. Allein im Bataclan-Theater wurden während des Konzerts der Eagles of Death Metal 89 Menschen getötet. Unter den Opfern war die 28-jährige Lola Salines, die vor der Bühne tanzte. Einer der Täter war der 28-jährige Samy Amimour. Er wurde vom Anti-Terror-Kommando der französischen Polizei getötet.