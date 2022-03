Corona im Oberbergischen Kreis : Ein Auf und Ab bei den Corona-Fällen

In Radevormwald sind derzeit 294 Personen infiziert, 27 weniger als noch einen Tag zuvor. In Hückeswagen gibt es 241 infizierte Personen, fünf weniger als am Vortag. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Radevormwald Derzeit sind in den 13 Kommunen des Oberbergischen Kreises insgesamt 4041 Personen positiv getestet, 203 laborbestätigte Fälle kamen am Sonntag hinzu.

Das Infektionsgeschehen im Oberbergischen Kreis und vor allem in Radevormwald und Hückeswagen ist ein ständiges Auf und Ab. Wie der Kreis am Montag mitteilte, sind derzeit 4041 Personen positiv getestet, 203 laborbestätigte Fälle kamen am Sonntag hinzu. In Radevormwald sind derzeit 294 Personen infiziert, 27 weniger als noch einen Tag zuvor. In Hückeswagen gibt es 241 infizierte Personen, fünf weniger als am Vortag. Und in Wipperfürth gibt es derzeit 403 positiv getestete Menschen, neun mehr als am Samstag. Weitere Todesfälle gab es bis Sonntag nicht. Seit Beginn der Pandemie sind kreisweit 383 Personen gestorben, die zuvor positiv getestet worden waren.

Seit Beginn der Pandemie wurden im Oberbergischen Kreis 56.666 Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet – laborbestätigt durch einen PCR-Test. Davon konnten bereits 52.242 Personen als genesen aus der Quarantäne entlassen werden.

Die 7-Tage-Inzidenz für den Oberbergischen Kreis stieg am Sonntag um 16,2 auf jetzt aktuell 1375,1. 56 positiv getestete Oberberger müssen derzeit in Krankenhäusern behandelt werden, davon 49 auf Normalstation, einer auf Intensivstation ohne Beatmung und sechs auf Intensivstation mit Beatmung. In angeordneter Quarantäne befinden sich derzeit 5184 Personen, 427 weniger als am Sonntag. Und so sieht die Situation der Infektionen in den anderen Kommunen des Oberbergischen Kreises aus: Bergneustadt: 221, Engelskirchen: 441, Gummersbach: 558, Lindlar: 320, Marienheide: 136, Morsbach: 167, Nümbrecht: 324, Reichshof: 306, Waldbröl: 280 und Wiehl: 349. Durch das Gesundheitsamt erfasst und informiert, aber in der Statistik noch keiner Kommune zugeordnet, ist derzeit nur noch eine Person.