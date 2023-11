Neueröffnung in Radevormwald Die Bergstadt hat jetzt ein Almcafé

Flammkuchen, Waffeln, ein herzhaftes Frühstück mit südtiroler Schinken und Bergkäse oder gleich ein deftiges Schweizer Käsefondue – um diese Leckereien essen zu können, müssen Radevormwalder nicht mehr weit weg in die Berge fahren. Stilecht im charmanten Ambiente einer gemütlichen Berghütte am Rande eines Skigebietes oder im Sommer umgeben von viel Natur lässt es sich seit Samstag auch im neuen Almcafé am Schlossmacherplatz speisen. Eingebettet in den neuen Geschäftsräumen von „Waldgeflüster“ hat sich das Inhaber-Ehepaar Markus und Julia Thomas den Traum einer eigenen kleinen Gastronomie erfüllt. Das neue Geschäft, keine 100 Meter von den alten Räumlichkeiten entfernt, kann sich sehen lassen.