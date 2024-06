Beratungsstelle im Nordkreis Ein Abschied unter Freunden

Info

Nachfolge Schon seit 1. August 2023 ist Dr. Thomas Köhler-Saretzki aus Schwandorf in der Oberpfalz in Bayern bei der Herbstmühle. Die einjährige Einarbeitungszeit in den neuen Posten fand in enger Zusammenarbeit mit Ludger Sändker statt. Ab 1. August 2024 ist er nun offiziell dessen Nachfolger.

Außenstelle Die Herbstmühle hat in Radevormwald im Caritashaus an der Hohenfuhrstraße 16 eine Außenstelle in Radevormwald. Kontakt über das Sekretariat in Wipperfürth, Tel. 02267 3034, E-Mail: herbstmuehle@beratung-in-wipperfuerth.de