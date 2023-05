Dorfkirche Remlingrade Premiere für ein „Abendlob“ nach britischem Vorbild

Denn auch darum soll es in einem „Evensong“ gehen, darum, sich behütet und in Gott aufgehoben zu fühlen. Achtsamkeit sei in diesem Zusammenhang ein wichtiges Gefühl, denn bei allem Vertrauen auf Gott, müsse der Mensch doch auch für sich selbst Sorge tragen. „Sei es durch Waldbaden oder andere Methoden der Selbstfürsorge“, sagte die Dirigentin. Das wird dann in einem der vier Liedern wunderbar besungen - „Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben. Schau an der schönen Gärten Zier und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben“, so heißt es darin.“ Das Lied habe Dichter Paul Gerhardt für seine depressive Frau geschrieben.