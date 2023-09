Senioreneinrichtung in Radevormwald Jubiläen und Verabschiedungen im Johanniter-Haus

Eine Gelegenheit zu feiern gab es in der vergangenen Woche im Johanniter-Haus am Höhweg. Gleich vier Mitarbeiterinnen begingen ihr 25-jähriges Dienstjubiläum in der Senioreneinrichtung. „Zudem durften wir zwei langjährig tätige Kolleginnen in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden“, teilt der Leiter des Johanniter-Hauses, Harald Schäfer, mit. Die würdige Feierstunde wurde begleitet durch den Kurator der Einrichtung, Pfarrer Marquardt, der durch den Festakt führte.