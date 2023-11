Männerchor aus Radevormwald Feierstunde mit Ehrungen beim MGV Hahnenberg

Aber das Sängerjahr ist für den MGV Hahnenberg noch nicht zu Ende. Am kommenden Totensonntag, 26. November, versammeln sich die Chormitglieder am Friedhof, um am Grab ihrer jüngst verstorbenen Sänger einige Lieder zu singen. Außerdem gibt es noch ein Adventssingen in den Altenheimen, um dort weihnachtliche Stimmung zu verbreiten.