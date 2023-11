Ehrenbürger von Radevormwald Fritz Hardt war der „Vater von Dahlerau“

Im Jahr 1873 wird in Wien große Politik gemacht: Deutschland, Österreich-Ungarn und Russland schließen das Dreikaiserabkommen ab. Jules Verne veröffentlicht seinen Roman „Reise um die Welt in 80 Tagen“, und in den USA meldet der aus Deutschland stammende Levi Strauss das Patent für eine neue, strapazierfähige Hose an – die Jeans.