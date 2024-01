Eiserne Hochzeit in Radevormwald „Wir hatten uns und waren glücklich“

Gerne erinnern sich die leidenschaftlichen Camper an ihre Urlaube in der Eifel und in Dänemark. Nach mehreren Umzügen lebt das Jubelpaar seit 2009 in einer gemütlichen Wohnung Am Hölterhof. Vor elf Jahren komplettierte Kater Snopy die Familie. Den Sommer verbringen die Radevormwalder am liebsten in ihrem Wohnwagen an der Linge. Die Arbeit wird sich geteilt, wobei Joachim Wendorff auch selbst gerne am Herd steht. Ein Spruch der Kinder beim Tisch decken lautete: „Hat der Papa gekocht? Dann brauchst du keine Gewürze mitbringen!“