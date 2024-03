Eiserne Hochzeit in Radevormwald „Heimat ist, wo man glücklich ist“

Als er die Familie 1957 in Zeitz besuchte, traf er zufällig Ursula wieder. „Ich habe sie sofort wiedererkannt“, erzählt Dieter Bolz. Die beiden begangen eine Brieffreundschaft, schickten sich wöchentlich Nachrichten. Für Ursula Bolz eine aufregende Zeit: „Ich erinnere mich, dass er mal ein Paket mit einer Kordhose geschickt hat. Das war was ganz Besonders in der DDR.“ Die mittlerweile 18-Jährige verliebte sich in den Freund aus dem Westen und beide verabredeten sich 1958, um sich in Leipzig wiederzusehen. Dieter Bolz reiste beruflich zur Leipzig Messe, Ursula unternahm einen Tagesausflug, um den Freund zu sehen. Spontan besuchte Bolz mit seiner Angebeteten dann auch die Schwiegereltern in spe. „Das war nicht ganz ungefährlich, weil es West-Bürgern untersagt war, Leipzig zu verlassen“, berichtet er. Das Paar schmiedete Pläne für ein baldiges Wiedersehen. Zum nächsten Treffen in West-Berlin erschien Dieter Bolz schließlich mit einem Verlobungsring und einem Flugticket ist den Westen. Obwohl die 18-jährige Ursula Bolz sehr verliebt war, hatte sie auch Bedenken. Sie würde ihre Heimat und die Familie zurücklassen müssen, um sich in ein ungewisses Abenteuer im Westen zu stürzen. Arbeitskollegen ermutigten die ausgebildete Technische Zeichnerin zu diesem Schritt.