Kirche in Radevormwald Grundstein für Neu- und Umbau gelegt

Aufmerksamen Beobachtern am Gelände der Evangelischen Gesellschaft an der Telegrafenstraße werden der Bagger und der große Erdaushub neben der Ernst-Mohr-Halle nicht entgangen sein. Sie sind Zeichen für Beginn der Um- und Neubauarbeiten, die nun am Sonntagmittag mit der Grundsteinlegung am künftigen Technik-Raum neben der Halle im Rahmen des Jubiläumsfests zum 175-jährigen Bestehen auch offiziell begonnen hatten. „Es ist ein denkwürdiger Moment“, sagte Verwaltungsleiter Florian Henn auf der am Freitag noch gegossenen Bodenplatte, wo die Zeitkapsel in einen Mauerstein gemauert wurde. Darin enthalten waren nicht nur viele Informationen über das Bauprojekt, sondern auch eine kleine Bibel. „Darin ist ein Post-It-Zettel beim 1. Brief des Apostels Paulus an die Korinther, Kapitel drei, Vers elf: ‚Einen andern Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus‘“, sagte Henn. „Die Zukunft der neuen und sanierten Gebäude auf dem Grundstück hier sollen auf Jesus Christus gegründet sein“, sagte der scheidende Direktor Klaus Schmidt. Von der Stadt Radevormwald waren der stellvertretende Bürgermeister Gerd Uellenberg und der Leiter des Teams Bauaufsicht Philip Preuß gekommen. „Die Investition ist ein Bekenntnis der Evangelischen Gesellschaft zum Standort Radevormwald“, sagte Uellenberg. Er sei am Freitag noch bei der Eröffnung des Christlichen Hospizes in Bergisch Born gewesen. „Da war man nach elf Jahren Planungs- und Bauzeit unendlich froh, dass man endlich fertig war. Eines Tages wird auch hier Eröffnung gefeiert werden – vielleicht etwas eher“, sagte Uellenberg.