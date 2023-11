Politik in Radevormwald Volker Ebbinghaus ist neuer Grünen-Fraktionschef

Pech-Büttner zählte zum Kreis der Gründerinnen und Gründer der Grünen in Radevormwald im Jahr 2010. Vier Jahre darauf waren die Grünen erstmalig in den Rat eingezogen. Die scheidende Fraktionsvorsitzende habe während ihrer Amtszeit Bedeutendes geleistet, von Herzen bedankten sich die Mitglieder für ihre fleißige Arbeit, heißt es in der Pressemitteilung.