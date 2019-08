Prävention in Radevormwald : „Dunkelfeldstudie“ zur Gewalt startet

Als vorbeugende Maßnahme wird auch in Radevormwald eine Studie durchgeführt. Foto: dpa/A3542 Karl-Josef Hildenbrand

Radevormwald In 81 Kommunen in NRW wird eine repräsentative Umfrage über Gewalt gegen Kinder, Frauen und Männer gestartet. Auch in Radevormwald werden Bürger angesprochen. Die Stadt bittet, sich an den Befragungen zu beteiligen.

Die Dunkelfeldstudie zu Gewalt gegen Mädchen, Frauen, Jungen und Männer in 81 Kommunen ist am 20. August gestartet. Erstmals wird in Nordrhein-Westfalen eine repräsentative Befragung über Gewaltkriminalität – unabhängig vom Anzeigeverhalten der Opfer oder späteren Strafverfahren – durchgeführt und das Sicherheitsempfinden erfasst. 60.000 Bürger sollen befragt werden.

Ein Ankündigungsschreiben zur Befragung „Sicherheit und Gewalt in Nordrhein-Westfalen“ ging auch an Bürgerinnen und Bürger aus Radevormwald, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Der Versand des Schreibens ist der Startpunkt der Befragung und dient dazu, die ausgewählten Personen über die Studie zu informieren. In einem zweiten Schritt werden vom 2. bis 13. September die Fragebögen und ein Begleitschreiben mit Bearbeitungshinweisen übermittelt.

Info Ergebnisse werden Mitte 2020 vorgestellt Kosten Die wissenschaftlich begleitet Studie, die als repräsentativ gelten kann, wird rund 500.000 Euro kosten. Auswertung Die Ergebnisse der Dunkelfeldstudie sollen voraussichtlich im Sommer 2020 vorgestellt werden. Auswahl Von den 396 Verwaltungseinheiten in Nordrhein-Westfalen (darunter 272 Städte) finden die Befragungen in 81 Kommunen statt.

Auslöser für diese Aktion der Landesregierung wren die sexuellen Übergriffe in der Kölner Silvesternacht 2015/2016 gewesen. Inzwischen ist der Fokus jedoch größer, bezieht sich nicht mehr allein auf junge Frauen, sondern auf alle Lebensalter und beide Geschlechter.

Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen: „Die Studie dient uns als Scheinwerfer, um das Dunkelfeld bei der Gewalt gegen Mädchen, Frauen, Jungen und Männern auszuleuchten. Mit der Dunkelfeldstudie werden wir das bisher bekannte Bild zur Sicherheitslage, Präventionsarbeit und zum Opferschutz um ein wertvolles Mosaik ergänzen. Wir sind dabei auf die Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger aus Radevormwald angewiesen und bitten alle Befragten um Unterstützung. Mit ihren Antworten liefern sie einen wesentlichen Beitrag, um zukünftig die Sicherheits- und Präventionsarbeit in Nordrhein-Westfalen zu verbessern. Die Ergebnisse kommen der gesamten Bevölkerung in unserem Land zugute.“ Herbert Reul, Minister des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen: „Die nachweislich verbesserte Kriminalitätslage bei uns in Nordrhein-Westfalen ist die eine Sache. Das Empfinden der Bürgerinnen und Bürger die andere. Wir müssen nicht nur für eine bessere objektive Sicherheit sorgen, sondern wir müssen den Menschen auch die Angst nehmen, Opfer einer Straftat werden zu können. Es bringt doch nichts, wenn es auf dem Papier sicher ist, die Leute aber Sorgen haben, wenn sie die eigenen vier Wände verlassen.“ Denn Tatsache ist: Das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ist schlechter als die Kriminalstatistiken vermuten lassen.

Bürgermeister Johannes Mans begrüßt die Entwicklung der Studie. Beim Besuch von Innenminister Herbert Reul in Radevormwald hatte er dieses Thema im vergangenen Jahr angesprochen und zudem einen Brief an Reul verfasst und darauf hingewiesen, dass das subjektive Sicherheitsempfinden bei einigen Radevormwaldern nicht besonders ausgeprägt ist. „Ich bitte deshalb die vom Ministerium angesprochenen Rader, sich an der Studie zu beteiligen. Alle erhobenen Daten werden anonym behandelt“, sagt Mans.

(s-g)