Sport in Radevormwald : Dahlerauer TV veranstaltet 26. Skilanglaufwoche

Radevormwald Nachdem die Reise im vergangenen Jahr wegen der Pandemie ausfallen musste, soll sie nun 2022 stattfinden. Ziel ist eine Ortschaft im Ridnautal in Südtirol. Anmelden können sich Interessierte bis Jahresende.

Die Reise findet vom 6. bis 13. März 2022 statt. Ziel ist die Ortschaft Maiern (Gemeinde Ratschings) in Südtirol. Unterkunft ist das Hotel Schneeberg, dort gibt es Loipen am Haus in 1370 Meter Höhe. Hin- und Rückreise findet im Reisebus statt, vor Ort gibt es Übernachtung im Doppelzimmer, Halbpension mit Frühstücksbuffet und Vier-Gang-Wahlmenü am Abend, kostenfreie Nutzung des Wellnessbereiches mit Hallenbad und diversen Saunen, tägliche Funktionsgymnastik vor den Skilanglaufkursen – auch für Anfänger und Wanderer – in verschiedenen Gruppen. Ski, Schuhe und Stöcke für den Langlauf können zu einem Sondertarif vor Ort ausgeliehen werden. Es gibt die Möglichkeit zum Alpinskilauf im Skigebiet Ratschings/Jaufen mit kostenfreier Nutzung des Hotel-Shuttle-Busses, außerdem die kostenfreie Nutzung der Hotel-Animationsangebote, wie Eisstockschießen, geführte Wanderungen, auch mit Schneeschuhen. Mehr Infos unter www.schneeberg.it.