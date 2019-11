Sport in Radevormwald : DTV erhöht Beiträge und weiht neue Anlage im Frühjahr ein

Dahlerau Der Dahlerauer Turnverein hat 100.000 Euro über das Förderprogramm Leader erhalten. Das Vereinsgelände in Grunewald hat sich stark verändert.

Der Dahlerauer Turnverein (DTV) traf sich Montagabend zum ersten Mal in den neuen Vereinsräumen, die durch das Förderprogramm Leader ermöglicht wurden. Viele Mitglieder waren neugierig und erschienen zahlreich zur Jahreshauptversammlung mit einer langen Tagesordnung. Die Vorsitzende Gila Hüssing, berichtete über den Verlauf und den erfolgreichen Abschluss von Leader. Der DTV hat 100.000 Euro über den Fördertopf erhalten. Mit dieser Summe, einem Eigenanteil und großer Eigenleistung hat sich das Vereinsgelände in Grunewald stark verändert. „Wir haben über ein Jahr hier gearbeitet, an dem Antrag für die Förderung arbeite ich seit 2015. Wir hätten uns mehr Hilfe aus dem Verein gewünscht, aber zum Glück gab es einige Helfer, die fast jeden Tag hier waren“, sagte die Vorsitzende.

Das neue Beachvolleyballfeld wurde bereits in Betrieb genommen, gleiches gilt für den renovierten Tennisplatz und den neuen Soccer-Cage. Das Faustballfeld ist noch nicht bespielbar, weil das Wasser nicht richtig abläuft. Das Leader- Projekt ist nach fast fünf Jahren abgeschlossen. „Ich habe Ende Oktober den letzten Antrag eingereicht“, sagte Gila Hüssing. Sie ist stolz auf das Projekt, das auch eine neue Terrasse mit integriertem Schachfeld, eine Boulebahn und die Sanierung des Vereinsheims ermöglicht hat. Alle Wünsche und Erneuerungen konnte sich der DTV allerdings nicht erfüllen. „Während der Arbeiten sind Schäden aufgetreten, mit denen wir nicht gerechnet haben“, sagte die Vorsitzende. Unter anderem konnte das Vereinsheim keine neue Haustür mehr bekommen, das Vordach ist immer noch undicht, und die Treppenanlage der Terrasse konnte auch nicht saniert werden. Gila Hüssing hofft darauf, diesen Modernisierungsrückstand in den kommenden Jahren durch eine weitere Förderung schließen zu können.

Sorge bereitet dem Verein die schwindende Mitgliederzahl. Aktuell zählt der DTV nur noch 215 Mitglieder, davon sind 115 Vollzahler. Die anderen Mitglieder sind Kinder, Begleitpersonen oder Ehepartner. „Die Mitgliederzahl ist eine Herausforderung. Wir müssen dringend neue Mitglieder werben“, sagte Gila Hüssing. Gelingen soll das nicht nur über die neue, attraktive Anlage, sondern auch mit einem erweiterten Angebot. In Zukunft soll eine neue Volleyballgruppe entstehen sowie Angebote im Bereich Yoga und Pilates. „Wir werden die Anlage mit Leben füllen und zum Beispiel wieder Spielenachmittage anbieten“, kündigte die Vorsitzende an. Das Vereinsheim und die neuen Spielfelder werden außerdem vermietet und für aktive Kinder- und Seniorengeburtstage genutzt.

Die Finanzierung des Vereins läuft aber auch über die Mitgliederbeiträge, die seit fünf Jahren nicht erhöht wurden. Der Vorstand schlug am Montag eine Beitragserhöhung um zehn Euro von 90 auf 100 Euro im Jahr vor. Die Vereinsmitglieder hielten allerdings 110 Euro für angemessen. „Wir haben unser Angebot extrem erweitert, Geld in die Anlage investiert und den Beitrag seit fünf Jahren nicht erhöht. Ich halte 110 Euro für angemessen“, sagte Axel Wiehager. Wegen der Beitragserhöhung auf 110 Euro für Vollzahler wird der DTV in Zukunft auch keine Zusatzbeiträge, zum Beispiel für die Nutzung der einzelnen Spielfelder, erheben. Kinder, Begleitpersonen und Ehepartner zahlen in Zukunft 55 Euro.