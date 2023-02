Radevormwalder vor Schöffemgericht Drogenhandel – 30-Jähriger bekommt Bewährungsstrafe

Für den Radevormwalder hatte seine persönliche Krise offenbar damit begonnen, dass er im Herbst 2021 erst seinen Arbeitsplatz und in der Folge zunehmend die Kontrolle über sein Leben verlor. Bei einer Hausdurchsuchung im Januar 2022 fanden Polizeibeamte in seiner verwahrlosten Wohnung rund 270 Gramm Cannabis und fast 170 Gramm Amphetamine, verstaut in Einmachgläsern, Gefrierbeuteln und Überraschungseiern. Neben den Drogen und Zubehör stellten sie eine Luftdruckwaffe sicher, ein Handy und 1900 Euro in einer Cola-Dose, da unterstellt wurde, dass das Geld aus Drogengeschäften stammte. Die Mengen an Cannabis und Amphetaminen lagen deutlich über der vom Gesetzgeber festgelegten Untergrenze für die „nicht unerhebliche Menge“ an Drogen, die den Verbrechenstatbestand mit begründet. Der Angeklagte leugnete den Handel mit Drogen nicht – wohl aber die Absicht, diesen Handel gewerbsmäßig und mit dem Ziel, damit Geld zu verdienen, betrieben zu haben. Das Arbeitslosengeld habe nicht ausgereicht, um seinen eigenen Cannabis-Konsum zu bezahlen, deshalb habe er Drogen an andere weitergegeben, um so den Eigenkonsum zu finanzieren. „Die großen Mengen musste ich nehmen, um überhaupt etwas zu bekommen.“ Amphetamine habe er selbst nicht konsumiert, „sondern für Freunde mitgenommen, um denen einen Gefallen zu tun“.