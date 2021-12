Blutspenden in Radevormwald : DRK zufrieden mit Spenderaufkommen

Blutspenden in Radevormwald

Radevormwald Trotz der Corona-Pandemie waren die Termine immer gut besucht. Beim Ortsverein des Deutschen Roten Kreuz (DRK) Radevormwald kamen 937 Spenden zusammen, beim DRK Dahlhausen-Wupper bislang 400.

Das Blutspendejahr neigt sich langsam dem Ende zu. In der vergangenen Woche fand die letzte Blutspende beim Ortsverein des Deutschen Roten Kreuz (DRK) Radevormwald statt. Zu diesem Nachtermin kamen immerhin 47 Spender. Als Dankeschön gab es für alle eine Tüte selbst gebackene Kekse oder eine Tüte selbst gebrannte Mandeln.

„Trotz der Corona-Pandemie konnten wir in diesem Jahr 937 Blutspender begrüßen“, teilte der Vorsitzende Manfred Kaiser mit. Das Fazit fällt beim DRK dementsprechend positiv aus. „Wir hatten zwar etwas weniger Spender, im vergangenen Jahr waren es mehr als 1000, aber die 100 weniger sind natürlich der Pandemie geschuldet“, meint die Blutspendebeauftragte Claudia Garweg. 2021 habe es außerdem zum ersten Mal ein Buchungssystem für die Terminvergabe gegeben, außerdem falle noch immer das Buffet im Anschluss an die Blutspende weg, dafür gebe es Lunch-Pakete. Die Folge: weniger die älteren Spender kommen, sondern eher die im mittleren Alter und die Jüngeren. „Sie alle waren mit dem Ablauf aber sehr zufrieden“; meint Claudia Garweg. Die Älteren würden halt die Kontakte, das Zusammensein nach der Spende am Buffet vermissen – und einige würden dann auch lieber nicht kommen.