Deutsches Rotes Kreuz in Radevormwald : DRK wirbt intensiv um neue Blutspender

Radevormwald Die Kreisversammlung des DRK fand in Rade statt. Das Ehrenamt rückt immer mehr in den Fokus. Die Ortsvereine sollen aktiv Blutspender werben und über Facebook oder Instagram auf Blutspendetermine aufmerksam machen.

„Aus Liebe zum Menschen“ lautet das übergeordnete Motto des DRK-Kreisverbandes. Bei der Kreisversammlung kamen Vertreter der Ortsvereine und des Kreisvorstandes des Deutschen Roten Kreuzes zusammen, um gemeinsam einen Blick auf das vergangene Jahr zu werfen. Bei der diesjährigen Ausrichtung der Versammlung in der Grundschule Stadt in Radevormwald waren die Ortsvereine Radevormwald und Dahlhausen zur Stelle.

„Ich finde es toll, dass wir uns dieses Jahr in der nördlichsten Stadt unseres Kreises treffen“, sagte Präsident Jochen Hagt, der die hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter des DRK begrüßte. Nach der Ehrung der verstorbenen Mitglieder, widmete er sich dem Ehrenamt. „Unsere ehrenamtlichen Helfer sind ständig unterwegs und machen Veranstaltungen, wie Karnevalszüge oder Erntedankfeste sicher. Wir stellen in einem Jahr eine hohe Zahl an Sanitätsdiensten, und das bedeutet für alle Helfer einen enormen Aufwand.“ Hagt weiß, wie zeitintensiv die Ausbildung zum DRK-Sanitäter ist und ist für jeden Ehrenamtler, der sich dieser Herausforderung stellt dankbar. In Radevormwald übernehmen beide ansässigen Ortsvereine unter der Leitung von Ralf Feldhoff vom DRK Dahlhausen und Manfred Kaiser für das DRK in Radevormwald Bereitschaftsdienste, helfen bei der Verpflegung und Durchführung von Großveranstaltungen, betreiben eine Kleiderkammer und führen Blutspendetermine durch. Radevormwald gehört im Kreisverband zu den Städten, mit den zuverlässigsten Altspendern.