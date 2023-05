Grundschule in Radevormwald Drittklässler werden zu Schulsanitätern

Ungeduldig tippelt Mahlia (9) vor dem geöffneten Rettungswagen, während einige ihrer Mitschüler sich bereits darin umschauen. Seit Tagen hat sie sich auf den Besuch des Rettungswagens gefreut und will nun endlich schauen, was sich hinter den zahlreichen Schubladen verbirgt und wofür die vielen Geräte sind. Doch um alle 15 Kinder gleichzeitig hineinzulassen, ist die fahrbare Rettungsstation zu klein. Mahlia muss sich zusammen mit Hanna (9) und weiteren Mitschülern der zweiten Gruppe gedulden. Dabei erzählen die Mädchen, was sie in ihrer noch jungen Ausbildung als angehende Schulsanitäterinnen schon alles gelernt haben: „Wenn sich jemand verletzt hat, sollte man sich zu ihm setzen und sagen: ‚Ich bin für dich da. Du bist nicht allein‘ und dann natürlich Hilfe holen“, erklärt Hanna. Auch Mahlia weiß nach nur zwei Stunden jetzt etwas besser, wie sie sich im Ernstfall richtig verhält. „Ich bin mal mit einem Freund Fahrrad gefahren. Der ist dann gestürzt und hat sich den Arm gebrochen“, erzählt Mahlia. Auch damals reagierte das Mädchen schon vorbildlich: „Ich habe dann seine Mutter gerufen.“ Ein bisschen Angst, verrät sie, hatte sie damals schon. Jetzt fühlt sie sich ein bisschen gewappneter, sollte nochmal ein solcher Unfall passieren.