Betrug mit Karte der Sparkasse Radevormwald : Dreiste Tankmasche vor Gericht

Die dreiste Masche, um kostenlos an Sprit zu kommen, hat nicht nur einmal funktioniert. Gleich sechs Mal hatte ein 30-jähriger Familienvater aus Schalksmühle an Tankstellen in verschiedenen Orten getankt und mit einer ungedeckten EC-Karte bezahlt. Das Konto, über das die Abbuchungen erfolgen sollten, hatte er bei einem Radevormwalder Geldinstitut. Jetzt stand der Schalksmühler als Angeklagter vor dem Wipperfürther Amtsgericht.