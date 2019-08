Schwerer Unfall in Radevormwald : Auto gerät in Gegenfahrbahn - drei junge Frauen schwer verletzt

Auto gerät in Gegenfahrbahn - drei junge Frauen schwer verletzt

Schwerer Unfall in Radevormwald

Radevormwald In Radevormwald hat sich am Donnerstagabend ein schwerer Unfall ereignet. Dabei stießen zwei Autos zusammen. Drei junge Frauen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Die verletzten Frauen wurden in Krankenhäuser gebracht, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine 31-Jährige sei am Donnerstagabend mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem anderen Wagen zusammengestoßen.