Haus Hürxthal in Radevormwald Drei Tage Angebote für Senioren

Der 1. Oktober wird international als „Tag der älteren Menschen“ begangen. Der Trägerverein „aktiv55plus“ in Radevormwald nimmt dies zum Anlass, in der kommenden Woche an drei Tagen besondere Angebote für Senioren zu veranstalten – zugleich gibt es die gewohnten und beliebten Treffen und Beratungen. Ort ist jeweils das Haus Hürxthal (früher Haus der Begegnung) am Schlossmacherplatz.