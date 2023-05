Kirchen in Radevormwald Drei Gemeinden werden bis 2027 zu einer

Die Kirchenlandschaft in Radevormwald wird sich in den kommenden Jahren stark verändern. Bereits vor einigen Monaten wurde bekannt, dass die katholische Pfarrei St. Marien und Josef Teil einer neuer Pastoralen Einheit werden soll, zu der auch die Gemeinden in Hückeswagen, Wipperfürth, Lindlar und Marienheide gehören werden. Doch auch jene drei protestantischen Kirchengemeinden, die zur Evangelischen Landeskirche gehören, werden sich zusammenschließen – diese Entscheidung haben die Presbyterien der reformierten und lutherischen Kirchengemeinden in Radevormwald und der Evangelischen Kirchengemeinde Remlingrade-Dahlerau nun getroffen.