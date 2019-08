Social Day in Radevormwald : Azubis beraten bei Handyproblemen

Info

Zweimal im Monat Der Trägerverein aktiv55plus bietet die Handysprechstunde seit Anfang 2018 an, um besonders älteren Menschen den Umgang mit Handys und Smartphones zu erklären. Die Sprechstunde findet jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat im Haus Hürxthal am Schlossmacherplatz von 16 bis 18 Uhr statt. Die Ehrenamtler Regine Korten und Rainer Kuhn sind dann für die Fragen der Bürger da, können mobile Geräte einrichten, erklären und ein Verständnis für die Technik schaffen. Das Angebot ist kostenfrei und findet in einer ungezwungenen Atmosphäre statt.