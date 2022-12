Unternehmen aus Radevormwald Das Geheimnis eines guten Kaffees

Was 1985 in einer kleinen Garage begann, ist heute ein stattliches Unternehmen an der Röntgenstraße, mit direkten Handelsbeziehungen zu Kaffeebauern in Brasilien, Indien, Peru und Kolumbien, und eigener Produktionsstätte in Radevormwald. Eine Produktion, die am Samstag ihre Pforten für neugierige Besucher öffnete, die sich einmal genauer anschauen wollten, wie der Kaffee aus der Bergstadt hergestellt wird und was sein Geheimnis ist.