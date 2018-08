Radevormwald: Drachenbootrennen und Probe-Autofahren

Zwei Aktionen von „Weitblick“ : Führerschein-Test und Drachenbootrennen

Mit Drachenbooten werden die Teilnehmer am kommenden Sonntag gegeneinander antreten. Foto: Polizei Mettmann/Polizei

Radevormwald Die Ehrenamtler der Initiative „Weitblick“ veranstalten in den nächsten Tagen zwei interessante Aktionen in Radevormwald und am Beyenburger Stausee. Wer dabei sein möchte, kann sich noch anmelden.

Die Ehrenamtsinitiative „Weitblick“ in Radevormwald veranstaltet in Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägern in den nächsten Tagen zwei größere Aktionen. Am Freitag, 10. August, wird ein „Schnuppertag“ für Interessierte, die ihren Führerschein in Radevormwald machen wollen, angeboten. Beginn ist um 11 Uhr in der Einrichtung „Hope“ an der Blumenstraße 37 (Dachgeschoss). Es wird zunächst Theorieunterricht geben, anschließend erhalten die 15 Teilnehmer die Möglichkeit, jeweils 15 Minuten mit einem der fünf Fahrschulautos in Begleitung der Fahrlehrer zu fahren. Das Ende ist gegen 15.30 Uhr.

Bürgermeister Johannes Mans übernimmt die Schirmherrschaft, alle Fahrschulen der Stadt unterstützen diese Veranstaltung. Organisiert wird dieser Tag von der Radevormwalder Flüchtlingshilfe und der Diakonie Radevormwald. Wer teilnehmen möchte, sollte sich unbedingt bei Petra Scherer unter Tel. 0172 7228699 anmelden. Ein Ereignis, das zum guten Sommerwetter passt, steigt dann am kommenden Sonntag, 12. August, um 15 Uhr auf dem Beyenburger Stausee: ein Drachenbootfahren für in Rade lebende Flüchtlinge und die Flüchtlingshelfer. Gepaddelt wird in zwei Booten mit jeweils 20 Personen. Treffpunkt ist am 1. Bootshaus (Paddler-Gilde). 40 Personen können teilnehmen, auch Kinder ab zwölf Jahren. Zuschauer sind natürlich zum Anfeuern immer willkommen, im Anschluss wird gemeinsam gegrillt. Auch für diese Veranstaltung können sich Interessierte unter Tel. 0172 7228699 anmelden.



Horst Kirschsieper, Standortlotse der Initiative „Weitblick“ in Radevormwald weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass das Begegnungszentrum „Hope“ mit finanzieller Unterstützung der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Fördertopf „500 Landinitiativen“) und dem Land Nordrhein-Westfalen über das KI/Oberbergischer Kreis (Fördertopf „Komm-an-NRW) ausgestattet wurde. Erst vor einigen Wochen hatte Kirschsieper während einer Feierstunde im Haus Burgstraße mehreren Schülern das Zertifikat des „Sozialführerscheins“ übergeben. Im Zuge dieses „Weitblick“-Projektes hatten die Mädchen und Jungen Einblicke in soziale Berufe gewonnen.

(s-g)