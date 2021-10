Konzert in der reformierten Kirche am Markt in Radevormwald : Mojo-Feeling für den Hospizverein

Radevormwald Am Freitag spielte „Dr. Mojo“ ein Benefizkonzert für das Ambulante Ökumenische Hospiz.

Mit „Dr. Mojo“ gelang ein neuer Zugang zu dem Hospizverein. Für das Konzert füllte sich die Kirche am Marktplatz und „Dr. Mojo“ konnte seine Oldies, Blues und Balladen vor einem vollen Kirchenschiff und einer vollen Empore spielen. „Ich fühle mich fast wie an Weihnachten. Da ist die Kirche nämlich auch immer voll“, sagte der Musiker aus Remscheid. Er startete mit „Leaving on a jet plane“ von John Denver in das Konzert. Den Songtext kann man auch auf endgültige Abschiede aus dem Leben und von geliebten Menschen übertragen: „So kiss me and smile for me, tell me that you‘ll wait for me, hold me like you‘ll never let me go.“