Kirchengemeinde in Radevormwald Ein besonderer Familiengottesdienst

Onesimus stellt bald fest, dass die Freiheit für ihn auch Last bedeutet. Ihn plagen Schuldgefühle, er hat Angst in der Fremde und weiß nicht so recht, was er mit sich anfangen soll. Eine Sinnkrise für jemanden, der es gewohnt ist, das zu tun, was man ihm befiehlt. Abhilfe schafft die Begegnung mit dem Apostel Paulus, der dem orientierungslosen jungen Mann von Jesus erzählt und darüber, dass er hilft, die Lasten zu tragen, wenn man sich von ihm führen lässt. Paulus schickt Onesimus erneut auf den richtigen Pfad, der daraufhin erkennt, dass er zurück zu seinen Herren muss, um sich für sein schlechtes Verhalten zu entschuldigen. Am Ende verzeiht Philemon dem abtrünnigen Onesimus.