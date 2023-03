Kostenlose Online-Fortbildungen Dorfservice will mehr junge Menschen aktivieren

Junge Mitglieder für ein Ehrenamt begeistern Am ersten Abend, am kommenden Mittwoch, 15. März, erfahren die Teilnehmer, wie sie junge Menschen für ehrenamtliches Engagement gewinnen können. Es gibt viele Menschen, die sich noch nicht engagieren, dies aber gerne tun würden. Dies trifft vor allem auf die jüngere Generation zu. Wie kann diese Zielgruppe erreicht werden? Was bewegt Freiwillige, was motiviert sie, sich zu engagieren und welche Herangehensweise ist für den eigenen Verein passend? Hierfür werden Wege zur Mitgliedergewinnung und Anregungen für die Ansprache von neuen Freiwilligen aufgezeigt. Referentin ist Ulla Eberhard von der Kölner Freiwilligen Agentur.