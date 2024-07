Nachbarortschaft von Radevormwald In Rüggeberg wird im August groß gefeiert

Am zweiten Wochenende im August verwandelt sich die Kuhweise am Dorfeingang in ein festliches Gelände. Am Samstag, 10. August, öffnet die Wiese ab 15 Uhr ihre Tore für Besucherinnen und Besucher von Nah und Fern. Den Auftakt der Feierlichkeiten wird ein buntes Familienfest bilden. Unter anderem warten auf die kleinen Besucher eine Hüpfburg, eine Rollenrutsche, Glitzertattoos und Zuckerwatte für strahlende Kinderaugen.