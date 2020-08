Vereine in Radevormwald : DLRG nimmt Training wieder auf

Die DLRG Radevormwald übt wieder im Freizeitbad „life-ness“. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Kinder und Eltern werden um Verständnis für die geltenden Hygienevorschriften gebeten. Der Vorsitzende Roger Bonekämper zeigt sich erleichtert, dass der Übungsbetrieb wieder beginnen kann.

Nachdem das Schwimmbad des Freizeitcenter „life-ness“ am Montag wieder für Schulen und Vereine geöffnet hat, nimmt auch die DLRG Radevormwald den Trainingsbetrieb wieder auf. Der Vorsitzende, Roger Bonekämper freut sich, dass der Übungsbetrieb am heutigen Donnerstag, wieder aufgenommen werden kann. „Wir sind froh, dass der Übungsbetrieb in eingeschränkter Form wieder aufgenommen werden kann und hoffen, dass alle Kinder und Eltern Verständnis für die neuen Hygienevorschriften aufbringen“, sagt er. Die Teilnehmer des Übungsbetriebs sollen sich 15 Minuten vor dem Start des Trainings am Hintereingang des „life-ness“, der über die Carl-Diem-Straße zu erreichen ist, melden. Vereine und Schulen betreten das Schwimmbad über den Hintereingang, um das Infektionsrisiko so klein wie möglich zu halten.

Marzena Weinlich, die Marketing-Leiterin des „life-ness“ hat sich für diese Lösung eingesetzt. „Auf diesem Weg müssen die Schüler und Vereine nicht nur das gesamte Gebäude gehen und begegnen so wenigen Menschen, wie möglich“, sagt sie. Vor dem Hintereingang werden die Kinder und Jugendlichen in ihre Badesandalen wechseln und sich am Eingang die Hände desinfizieren. Dann geht es auf direktem Weg zu den Umkleiden, den Duschen und dem Schwimmbad.