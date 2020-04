DJ spielt vor Seniorenhaus : Ein Lichtblick im isolierten Alltag

Radevormwald Für die Bewohner im Seniorenhaus Uelfestraße spielte DJ Markus Musik. Eine willkommene Abwechslung in der Corona-Krise.

Seit über einer Woche tourt der DJ durch das Bergische Land, um alten Menschen während der Corona-Krise eine Freude zu machen und sich bei dem Pflegepersonal für den unermüdlichen Einsatz zu bedanken. „Ich habe mich gefragt, wie ich einen Beitrag für alte Menschen in der derzeit schwierigen Situation leisten kann“, erklärte Markus Saxert. Sein Konzept kommt an. Die Senioren, die an der Uelfestraße wohnen, winkten ihm am Freitag freudig zu, einige tanzten sogar in ihren Zimmern zu der Partymusik, die in der gesamten Nachbarschaft zu hören war. Der Besuch von Markus Saxert hat Freude gespendet und das ohne körperliche Nähe. Die Musik erreichte die Senioren mit genug Sicherheitsabstand. „Als wir die E-Mail von DJ Markus bekommen haben, waren wir total glücklich. Sein Auftritt ist ein Highlight für unsere Bewohner, weil sich ihr Leben durch die Krise stark verändert hat“, sagte Anke Schäfer vom Sozialen Dienst des Hauses.