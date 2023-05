Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen Hat die Sparkasse zu hohe Dispo-Zinsen ?

Die Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen hat in den vergangenen Jahren einige negative Schlagzeilen produziert – etwa den unrühmlichen Abgang des Vorstandes im Jahr 2017 oder das Verdikt als „schlechteste Sparkasse Deutschlands“ in einem Finanzportal im Jahr 2021. Im August soll das Kreditinstitut endgültig Teil der Kreissparkasse Köln werden (unsere Redaktion berichtete), nun tauchte der Name der Sparkasse noch einmal in einem unerfreulichen Zusammenhang in den Medien auf. Die „Bild“-Zeitung hatte in ihrer Ausgabe am 29. April unter dem Titel „Die Dispo-Abzocke“ eine Liste der zehn deutschen Banken mit den höchsten Dispo-Zinsen veröffentlicht. Die Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen „schaffte“ es auf Platz sechs mit einem Zinssatz von 15,14 Prozent und einer Erhöhung von 26,59 Prozent.