Protestanten in Radevormwald Bei manchen löst die Fusion Sorgen aus

Veränderungen bringen im ersten Augenblick immer Unruhe ins System, vor allem dann, wenn es sich um jahrzehntelange Strukturen und eingemeißelte Traditionen handelt. Die angestrebte Fusion dreier evangelischer Kirchengemeinden in Radevormwald, deren Koordinaten – räumlich wie auch inhaltlich – voneinander abweichen, ist eine solche Veränderung, die eine gewisse Unruhe bei den Gemeindemitgliedern auslöst. Es ist kein einfacher Schritt, aber in Zeiten schrumpfender Mitgliederzahlen und Ressourcen ein notwendiger, um den Protestanten der Landeskirche im Rheinland in der Stadt auch in Zukunft eine verlässliche Heimat für ihren Glauben zu bieten. Das haben längst auch die Gemeindemitglieder verstanden, und dennoch kommen Sorgen und Ängste auf, weil so viele Entscheidungen noch in der Schwebe sind.