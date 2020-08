Jugend in Radevormwald : Diskussion über Erziehungsberatung

Jugend in Radevormwald

Peter Horn ist Leiter des Jugendamtes in Radevormwald. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die Stadtverwaltung erläuterte der Politik im jüngsten Jugendhilfeausschuss, warum sie erneut mit der Herbstmühle in Wipperfürth kooperieren will. Ein Vertrag wird bereits vorbereitet.

Der „Verband der Katholischen Kirchengemeinden im Oberbergischen Kreis“ ist der Träger der Psychologischen Beratungsstelle Herbstmühle, die in der Vergangenheit Erziehungsberatung, Trennungs – und Scheidungsberatung sowie Jugendberatung in Radevormwald angeboten hat. Der bestehende Betrag läuft am Ende des Jahres aus.