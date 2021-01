Bergische Wirtschaft : Digitalcoach in Sprechstunde des Handelsverbandes

Digitalcoach in Sprechstunde des Handelsverbandes

Den Händler stärker an die Hand nehmen oder einfach nur die entscheidenden Impulse geben: Dafür beschäftigt der Handelsverband Nordrhein-Westfalen vier sogenannte Digitalcoachs. Sie sollen besonders kleine und mittelgroße Einzelhändler darin unterstützen, ihren richtigen Weg in die digitale Welt zu finden.

An zwei Tagen, dem 28. und 29. Januar, steht den Einzelhändlern in der bergischen Region der Digitalcoach Markus Schaaf für individuelle Sprechstunden zur Verfügung. In der Zeit von 8 bis 17 Uhr können Gesprächstermine mit dem Digitalcoach vereinbart werden. Für die Beratungsgespräche stehen jeweils 45 Minuten zur Verfügung. Die Einzelhändler können zwischen einer Telefonberatung oder einer Videokonferenz wählen. Videokonferenzen werden online mit der Software „Zoom“ durchgeführt. Die Unterstützung ist kostenfrei.